Проворов: хотел бы увидеть, как матчи НХЛ проводят в Москве или Питере
Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал новость, в которой говорилось, что в будущем некоторые матчи Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут провести в России.
«Это было бы здорово! Я бы хотел увидеть, как НХЛ проводит матч в Москве или Питере. Я уверен, что российские любители хоккея тоже мечтают посмотреть такие игры.
Я думаю, болельщики всё равно бы с удовольствием пришли посмотреть игру двух клубов НХЛ. Во-первых, нас, российских игроков, всегда поддерживают в России, пусть даже мы выступаем за океаном. Во-вторых, матч регулярного сезона НХЛ будет очень интересен болельщикам. Когда есть за что играть, матч должен быть зрелищным. Уверен, был бы большой ажиотаж», — цитирует Проворова сайт канала «Матч ТВ».
НХЛ хочет привезти две команды в Россию
- 4 октября 2019
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