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СКА переподписал контракт с Антоном Беловым

СКА переподписал контракт с Антоном Беловым
Хоккей / НХЛ 0

СКА подписал новый контракт с защитником Антоном Беловым, информирует пресс-служба «армейского» клуба. Контракт на новых условиях будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Белов весной получил серьёзную травму, перенёс операцию и прошёл длительный курс восстановления. Прежний контракт Белова с клубом был рассчитан до 2021 года. Он защищает цвета СКА с 2014 года, в нынешнем сезоне не провёл ни одного матча.

Белов является заслуженным мастером спорта России (2014), чемпионом мира 2014 года, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина—2015 и 2017 в составе СКА. В 2013 году Антон принял участие в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги. В 2014 году Белов сыграл за сборную России на Олимпиаде в Сочи.

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