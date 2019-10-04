Карпинелло: Панарин готов отбирать шайбу. Многие звёзды не делают этого

Обозреватель The Athletic Рик Карпинелло поделился мнением об игре лидеров «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче с «Виннипег Джетс» (6:4).
«Иметь столько техничных нападающих в составе — это всё равно что принимать ванну из крема, он может закрыть многие пятна. Да, это была вымученная игра и тяжёлая победа. Умение и техника? Оно было продемонстрировано, когда Артемий Панарин забил свой первый гол в качестве игрока «Рейнджерс», а Труба стал первым защитником в клубной истории, набравшим три очка в дебютной встрече.
Уроки для этой команды будут. Это ещё не тот коллектив, который будет намертво закрывать своих соперников, а это значит, что вратарям придётся временами сильно выручать. Хенрик Лундквист показал эту способность, но не на протяжении всего матча, хотя в концовке встречи сделал достаточно, чтобы привести «рейнджеров» к победе.
Наличие Панарина в тройке Зибанеджада побуждает Мику быть быстрее, подталкивает его к тому, чтобы быть более конкурентоспособным. Сам Панарин заработал два очка и отметился не только в созидании, но и в том, что готов отбирать шайбу, ставить клюшку и разбивать комбинации соперников. Многие из звёздных форвардов этим не занимаются», — отмечает Карпинелло.
- 4 октября 2019
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