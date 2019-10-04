СКА подписал новый контракт с защитником Галенюком

СКА подписал новый контракт с защитником Данилой Галенюком, информирует пресс-служба «армейского» клуба. Контракт будет действовать до 30 апреля 2022 года. Прежнее соглашение было подписано осенью прошлого года.

Данила дебютировал в СКА в сезоне-2017/18, став первым игроком 2000 года рождения в КХЛ. В этом сезоне защитник принял участие во всех 14 встречах «армейцев». За карьеру в КХЛ Данила сыграл в 19 матчах, в которых не набрал ни одного очка, заработав показатель полезности "-2". В среднем за матч Галенюк проводит на льду меньше семи минут.

Ранее СКА подписал новый контракт с защитником Антоном Беловым. Контракт на новых условиях будет действовать до 30 апреля 2020 года. Прежний контракт Белова с клубом был рассчитан до 2021 года