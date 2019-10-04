«Салават Юлаев» — «Северсталь»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало — в 17:00 мск.



Череповецкий клуб перед встречей с «Салаватом» одержал четыре победы подряд.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Сохатский);

Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;

Коледов — Лисовец, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Пашнин, Гиматов — Картаев — Жарков;

Рубинчук, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.



«Северсталь»:



Подъяпольский (Хакимов);

Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;

Сизов — Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;

Провольнев — Макеев, Вовченко — Яковлев — Гераськин;

Рогов — Шулак, Захарчук — Алексеев — Лапенков.

Прервёт ли «Салават» победную серию «Северстали»?