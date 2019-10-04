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«Салават Юлаев» — «Северсталь»: стали известны составы команд

«Салават Юлаев» — «Северсталь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» и «Северсталь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 4 октября, начало — в 17:00 мск.

Череповецкий клуб перед встречей с «Салаватом» одержал четыре победы подряд.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Сохатский);
Ларсен — Панин, Умарк — Маннинен — Хартикайнен;
Коледов — Лисовец, Сошников — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Пашнин, Гиматов — Картаев — Жарков;
Рубинчук, Алалыкин, Майоров — Кадейкин — Хохряков.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Хакимов);
Хлыстов — Балдаев, Монахов — Якимов — Лишка;
Сизов — Хабаров, Марковин — Кодола — Морозов;
Провольнев — Макеев, Вовченко — Яковлев — Гераськин;
Рогов — Шулак, Захарчук — Алексеев — Лапенков.

Прервёт ли «Салават» победную серию «Северстали»?
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