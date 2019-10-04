Нападающий Шенн подписал новый контракт с «Сент-Луисом» на $ 52 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» заключил новый контракт с нападающим Брэйденом Шенном, информирует официальный сайт «музыкантов». Хоккеист подписал восьмилетний контракт на общую сумму $ 52 млн, среднегодовая зарплата составит $ 6,5 млн.
В прошлом сезоне 28-летний нападающий провёл 72 матча в регулярном чемпионате, отметившись 17 заброшенными шайбами и 37 результативными передачами при показателе полезности «+3» и 40 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету игрока 12 (5+7) очков в 26 матчах. По итогам прошлого сезона «блюзмены» стали победителями Кубка Стэнли.
Шенн пополнил ряды «Сент-Луиса» в результате обмена с «Филадельфией Флайерз» в июне 2017 года. В первом сезоне в новой команде он забросил 28 шайб, установив личный рекорд.
- 4 октября 2019
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