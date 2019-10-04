Немчинов: у Шестёркина не будет проблем. Хочется верить, что мы увидим его в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов поделился мнением о перспективах российских хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» — вратаря Игоря Шестёркина, защитника Егора Рыкова и нападающего Виталия Кравцова.



«Я видел их матчи во время летнего лагеря и наблюдал за игрой Кравцова, Шестёркина и Рыкова. Зная, как работает система НХЛ, скажу, что Кравцову надо выполнять все требования тренеров, чтобы получить возможность сыграть за главную команду и закрепиться в ней. Думаю, шанс Виталий получит. Как и Шестёркин с Рыковым. Особенно Шестёркин, отлично проявивший себя в летнем лагере. Думаю, у него не будет проблем, и хочется верить, что скоро мы Игоря увидим в НХЛ», — приводят слова Немчинова «Известия».



В первом матче нового сезона «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 6:4.