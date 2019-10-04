28 хоккеистов юниорской сборной России готовятся к матчам с Чехией

Юниорская сборная России U18 проводит учебно-тренировочный сбор на базе УТЦ «Новогорск», сообщает официальный сайт ФХЛ. Для участия в сборе вызваны 28 хоккеистов:
Вратари: Егор Гуськов («Локо-Юниор»), Дмитрий Меньшатов («Чайка»), Максим Моторыгин (МХК «Динамо»).
Защитники: Алексей Егоров (МХК «Спартак»), Филат Зотов («Витязь»), Кирилл Кирсанов («СКА-1946»), Дмитрий Костенко («Ладья»), Даниил Кузьмин («Красная Армия»), Александр Мурылев («Омские Ястребы»), Шакир Мухамадуллин («Толпар»), Степан Мысляев («Белые Медведи»), Григорий Рудаков («Кузнецкие Медведи»), Егор Соболевский («СКА-Варяги»).
Нападающие: Даниил Авершин (МХК «Спартак»), Никита Буруянов, Игнат Коханин (оба — «Динамо» СПб), Артем Дидковский («Омские Ястребы»), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев, Богдан Тринеев (все — «Динамо» М), Дмитрий Зуган («Красная Армия»), Александр Пашин («Толпар»), Илья Рычков, Марат Хуснутдинов (оба — «СКА-1946»), Никита Шуйдин («СКА-Варяги»), Еремей Шумилин, Павел Тютнев (оба — «Локо»), Сергей Юдин («Кузнецкие медведи»).
Игроки принимают участие в занятиях на льду и в атлетическом зале. 9 октября окончательный состав команды отправится в Чехию, где сыграет серию товарищеских матчей с местной юниорской сборной. Игры пройдут 10, 11 и 12 октября на «Зимнем стадионе Пршибрам».
- 4 октября 2019
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