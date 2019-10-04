Экс-вратарь «Авангарда» Рямё продолжит карьеру в Швеции
Финский голкипер Карри Рямё будет играть за «Юргорден», выступающий в шведском чемпионате. Об этом сообщает в своём «твиттере» журналист Стивен Эллис.
В прошлом сезоне вратарь числился в составе «Авангарда». 33-летний игрок травмировал колено на предсезонном турнире в Челябинске в матче с магнитогорским «Металлургом» и пропустил весь регулярный чемпионат, а также плей-офф. В межсезонье «Авангард» сообщил о расставании с вратарём.
Ранее Рямё защищал цвета «ястребов» с 2009 по 2013-й, а в сезоне-2017/18 он выступал за «Йокерит». Кроме того у скандинавского вратаря есть опыт выступления в Национальной хоккейной лиге. С 2006 по 2009 год он играл за «Тампа-Бэй Лайтнинг», а с 2013 по 2016 год выступал за «Калгари Флэймз».
«Авангард» сообщил о расставании с Рямё, Деарне, Стольбергом и Тальбо
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