Сошников: драка с участием Панина — переломный момент матча. Гриша завёл команду

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников поделился эмоциями после домашнего матча с «Северсталью» (3:1).



«Северсталь» — хорошая команда, тяжело с гостями было играть. Полтора периода мы плохо играли. Гриша Панин — молодец, уж не знаю, хотел или не хотел, но он завёл команду, и это пошло нам на пользу. Это был переломный момент в матче. Ну и, конечно, второй гол: Харти — мастер, здорово отдал пас.



Как играть с «Северсталью»? Не терять шайбу на входе в зону, на чужой синей линии. Были сегодня моменты, когда соперник проводил опасные контратаки. В третьем периоде лично моя ошибка чуть было не привела к голу. Так что надо эти моменты исключать и двигаться вперёд.



Что касается моего гола, то мы на тренировках такие моменты наигрываем. Там вратарю практически не видно шайбу. Я просто чуть в сторону отошёл и буквально кончиком клюшки задел шайбу, и она пошла чуть ниже ловушки. На самом деле удачный гол», — приводит слова Сошникова официальный сайт «Салавата».

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.