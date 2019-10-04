Разин: «Северстали» чуть-чуть не хватило концентрации на концовку

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился эмоциями после выездного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).
«Салават» — с победой. Хорошая игра. Хочу сказать спасибо своей команде: ребята играли дисциплинированно, бились, старались. К сожалению, в первые два периода нас много удаляли и мы потратили немало сил. Чуть-чуть нам не хватило концентрации на концовку», — цитирует Разина официальный сайт «Салавата Юлаева».
Гости открыли счёт в начале второго периода стараниями Егора Яковлева, реализовавшего большинство. Подопечные Николая Цулыгина отыгрались в концовке игрового отрезка благодаря точному броску Петра Хохрякова. На 52-й минуте хозяева вышли вперёд после того, как ворота соперника поразил Линус Умарк, а спустя пять минут Никита Сошников реализовал численный перевес.
- 4 октября 2019
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