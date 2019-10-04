Малкин: тяжело показать свой уровень, когда команда выступает так плохо

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил свою игру в матче с «Баффало Сэйбрз» (1:3).



«Лично я чувствовал себя неплохо. Отдохнул, хорошо потренировался. Было много сил, энергии. Но командная игра оставляет желать лучшего. И когда мы так выступаем, конечно, и ты сам не можешь показать свой уровень. Я старался, но там была пара ошибок. Это не тот хоккей, в который мы хотим играть. Почти весь матч катались без шайбы.



В середине второго периода я забил в большинстве, счёт стал равным. Но ошибка команды в том, что мы в такие моменты думаем: всё так и будет продолжаться, что мы и дальше будем легко забивать в большинстве. Но тут «Баффало» перестроился. А мы должны при каждом случае доказывать, что у нас этот компонент — один из сильнейших в лиге. Надо бороться за каждую шайбу, но мы перестали это делать. Вообще выключились из борьбы, замерли на своих местах без движения», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

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