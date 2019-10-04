Доминик Гашек провёл символическое вбрасывание перед матчем НХЛ в Праге
Легендарный в прошлом голкипер Доминик Гашек посетил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» — «Чикаго Блэкхоукс» в Праге. Чех провёл символическое вбрасывание перед игрой.
Посмотреть видео можно в «твиттере» NHL Public Relations.
Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября. «Баффало» и «Тампа-Бэй» встретятся в двух играх в Стокгольме (Швеция), матчи пройдут 8 и 9 ноября.
Гашек — шестикратный обладатель приза «Везина Трофи» (1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001). Кроме того, он дважды завоёвывал «Харт Трофи» (1997, 1998) и трижды признавался спортсменом года в Чехии. Доминик — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), олимпийский чемпион (1998) в составе сборной Чехии.
Доминик Гашек может баллотироваться в президенты Чехии
- 4 октября 2019
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