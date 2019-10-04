НХЛ проведёт переговоры с ИИХФ по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде-2022
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли поделился мнением о вопросе с участием игроков лиги в Олимпиаде 2022 года.
В 2018 году НХЛ отказалась приостанавливать регулярный чемпионат ради Олимпийских игр в Пхёнчхане. Игроки, выступавшие за океаном, не прилетели на олимпийский хоккейный турнир.
«НХЛ считает, что Олимпиада не является приоритетом с точки зрения стратегии бизнеса, но мы понимаем, насколько это важно для игроков. Они хотят играть на Олимпиаде, мы должны их уважать, поэтому НХЛ будет участвовать в переговорах с профсоюзом игроков лиги и ИИХФ», — приводит слова Дэйли ТАСС.
В 2018 году победителем Олимпийских игр стала сборная России. Следующая зимняя Олимпиада состоится в Пекине.
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