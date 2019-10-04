Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартли: «Авангард» идеально играл 43 минуты, а потом как будто растворился

Хартли: «Авангард» идеально играл 43 минуты, а потом как будто растворился
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 3:4 ОТ в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». В ходе встречи омичи выигрывали со счётом 3:0.

«Поздравляем «Сочи» с победой в овертайме. Довольно трудно понять, что случилось. Мы проводили уверенную, можно сказать идеальную, встречу 43 минуты, а затем исчезли. Как будто растворились: плохие решения принимали, позволили сопернику вернуться в игру. Да, у нас много травм, но это, наоборот, возможность для других хоккеистов проявить себя. У нас же сегодня этого не получилось. Можно сказать, что «Авангард» потерпел серьёзную неудачу. Завтра новый день, и мы будем готовиться к новым матчам.

У Клинкхаммера отличный опыт выступлений в НХЛ и КХЛ. У него большие габариты — он как будто создан для плей-офф. Он, безусловно, поможет нам и в регулярном чемпионате. Это серьезнейшее усиление, и нам нужно лидерство со стороны таких игроков, как Клинкхаммер», — приводит слова Хартли официальный сайт «Сочи».

Мощный старт «Ак Барса» и кошмар «Магнитки». Как дела у клубов КХЛ? Восток
В этой конференции, как всегда, всё очень интересно.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019