Хартли: «Авангард» идеально играл 43 минуты, а потом как будто растворился

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение со счётом 3:4 ОТ в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи». В ходе встречи омичи выигрывали со счётом 3:0.
«Поздравляем «Сочи» с победой в овертайме. Довольно трудно понять, что случилось. Мы проводили уверенную, можно сказать идеальную, встречу 43 минуты, а затем исчезли. Как будто растворились: плохие решения принимали, позволили сопернику вернуться в игру. Да, у нас много травм, но это, наоборот, возможность для других хоккеистов проявить себя. У нас же сегодня этого не получилось. Можно сказать, что «Авангард» потерпел серьёзную неудачу. Завтра новый день, и мы будем готовиться к новым матчам.
У Клинкхаммера отличный опыт выступлений в НХЛ и КХЛ. У него большие габариты — он как будто создан для плей-офф. Он, безусловно, поможет нам и в регулярном чемпионате. Это серьезнейшее усиление, и нам нужно лидерство со стороны таких игроков, как Клинкхаммер», — приводит слова Хартли официальный сайт «Сочи».
- 4 октября 2019
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