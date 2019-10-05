Первый номер драфта Джек Хьюз раздал автографы болельщикам, это его первая игра
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Виннипег Джетс». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз перед началом матча встретился с болельщиками, раздав автографы и сфотографировавшись со всеми желающими.
Джек Хьюз был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером прошедшего драфта НХЛ. Ежегодная зарплата Джека Хьюза составит $ 925 тыс. Кроме того, ему будут полагаться бонусы за успешное выступление. Форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.
Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
Немчинов: Гусев будет себя чувствовать в «Нью-Джерси» как рыба в воде
- 5 октября 2019
-
02:38
-
02:27
-
01:42
-
00:00
- 4 октября 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:11
-
22:50
-
22:30
-
22:07
-
22:01
-
21:49
-
21:12
-
20:49
-
20:42
-
20:29
-
20:18
-
19:58
-
19:27
-
19:05
-
18:45
-
18:35
-
18:26
-
17:51
-
17:43
-
17:21
-
16:57
-
16:47
-
16:15
-
15:54
-
15:35
-
15:18
-
15:15
-
15:00
-
14:33
Партнерский контент