Первый номер драфта Джек Хьюз раздал автографы болельщикам, это его первая игра

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Виннипег Джетс». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.



Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз перед началом матча встретился с болельщиками, раздав автографы и сфотографировавшись со всеми желающими.



Джек Хьюз был выбран «Нью-Джерси Дэвилз» под первым номером прошедшего драфта НХЛ. Ежегодная зарплата Джека Хьюза составит $ 925 тыс. Кроме того, ему будут полагаться бонусы за успешное выступление. Форвард набрал 48 очков в 24 матчах в лиге USHL и 86 очков в 41 матче в рамках программы развития американских молодых хоккеистов USDP.

Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.