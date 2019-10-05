Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нью-Джерси Дэвилз» играет с «Виннипег Джетс»

«Нью-Джерси Дэвилз» играет с «Виннипег Джетс»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Виннипег Джетс». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов играет в первой паре гостей, а Никита Гусев из «Нью-Джерси» вышел в третьем звене с Джеком Хьюзом.

28-летний Куликов в составе клуба из Канады принял участие в 57 матчах НХЛ, в которых не отметился ни одним голом и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 47 штрафных минутах. Защитник проводил на льду около 15 с половиной минут за игру.

В последнем предсезонном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) Гусев провёл на льду 14 минут 15 секунд, но не сумел отметиться результативными действиями.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Виннипег Джетс».

Никита Гусев из «Нью-Джерси» вышел в третьем звене с Джеком Хьюзом
Никита Гусев из «Нью-Джерси» вышел в третьем звене с Джеком Хьюзом
Первый номер драфта Джек Хьюз раздал автографы болельщикам, это его первая игра
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019