«Нью-Джерси Дэвилз» играет с «Виннипег Джетс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Виннипег Джетс». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов играет в первой паре гостей, а Никита Гусев из «Нью-Джерси» вышел в третьем звене с Джеком Хьюзом.

28-летний Куликов в составе клуба из Канады принял участие в 57 матчах НХЛ, в которых не отметился ни одним голом и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 47 штрафных минутах. Защитник проводил на льду около 15 с половиной минут за игру.

В последнем предсезонном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) Гусев провёл на льду 14 минут 15 секунд, но не сумел отметиться результативными действиями.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Виннипег Джетс».

Никита Гусев из «Нью-Джерси» вышел в третьем звене с Джеком Хьюзом