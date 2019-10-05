«Нью-Джерси Дэвилз» играет с «Виннипег Джетс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Виннипег Джетс». Идёт первый период, счёт равный — 0:0.
Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов играет в первой паре гостей, а Никита Гусев из «Нью-Джерси» вышел в третьем звене с Джеком Хьюзом.
28-летний Куликов в составе клуба из Канады принял участие в 57 матчах НХЛ, в которых не отметился ни одним голом и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «+4» и 47 штрафных минутах. Защитник проводил на льду около 15 с половиной минут за игру.
В последнем предсезонном матче с «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) Гусев провёл на льду 14 минут 15 секунд, но не сумел отметиться результативными действиями.
Посмотреть фото можно в «твиттере» «Виннипег Джетс».
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