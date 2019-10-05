Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Куликов забил гол в ворота «Нью-Джерси»

Куликов забил гол в ворота «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Виннипег Джетс». Встреча проходит на арене «Пруденшиал-центр», Ньюарк. Идёт второй период, счёт равный — 4:1. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов под конец периода забил гол, ставший первым для «Виннипега» в этом матче.

В этом же мачте нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев забил гол в ворота «Виннипега». Для него это первая заброшенная шайба в североамериканской лиге. Также за «Нью-Джерси» отметились голами нападающий Блейк Коулман и защитник Сами Ватанен. Коулман оформил дубль.

Видео первого гола Гусева за «Нью-Джерси» в матче с «Виннипегом"
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019