Куликов забил гол в ворота «Нью-Джерси»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Виннипег Джетс». Встреча проходит на арене «Пруденшиал-центр», Ньюарк. Идёт второй период, счёт равный — 4:1. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов под конец периода забил гол, ставший первым для «Виннипега» в этом матче.
В этом же мачте нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев забил гол в ворота «Виннипега». Для него это первая заброшенная шайба в североамериканской лиге. Также за «Нью-Джерси» отметились голами нападающий Блейк Коулман и защитник Сами Ватанен. Коулман оформил дубль.
Видео первого гола Гусева за «Нью-Джерси» в матче с «Виннипегом"
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