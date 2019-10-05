Куликов забил гол в ворота «Нью-Джерси»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» встречается с «Виннипег Джетс». Встреча проходит на арене «Пруденшиал-центр», Ньюарк. Идёт второй период, счёт равный — 4:1. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов под конец периода забил гол, ставший первым для «Виннипега» в этом матче.

В этом же мачте нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев забил гол в ворота «Виннипега». Для него это первая заброшенная шайба в североамериканской лиге. Также за «Нью-Джерси» отметились голами нападающий Блейк Коулман и защитник Сами Ватанен. Коулман оформил дубль.