25 сейвов Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс»
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене « Нассау Колизеум» Нью-Йорк и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
За «Вашингтон» отметились голами нападающий Якуб Врана и Ти-Джей Оши. За «Айлендерс» забил защитник Девон Тэйвз. Голкипер Илья Самсонов отразил 25 бросков из 26. Для россиянина этот матч стал дебютным в НХЛ. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Нападающий Евгений Кузнецов участие в матче не принимал из-за дисквалификации. Ворота «Нью-Йорк Айлендерс» защищал россиянин Семен Варламов, отразивший 26 из 28 бросков.
Видео гола Куликова в ворота «Нью-Джерси»
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