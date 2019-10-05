«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» со счёта 0:4, у Гусева и Куликова по голу

«Нью-Джерси Дэвилз» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» Ньюарк и завершилась в серии буллитов со счётом 4:5. Под конец первого периода нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голом, который стал первым для российского хоккеиста в НХЛ.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов под конец периода забил гол, ставший первым для «Виннипега» в этом матче.

Также за «Нью-Джерси» отметились голами нападающий Блейк Коулман и защитник Сами Ватанен. Коулман оформил дубль. За «Виннипер» кроме Куликова голы забили Джек Рословик, Маттье Перро, Нил Пионк.