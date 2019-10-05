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«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» со счёта 0:4, у Гусева и Куликова по голу

«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси» со счёта 0:4, у Гусева и Куликова по голу
Хоккей / НХЛ 0

«Нью-Джерси Дэвилз» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пруденшиал-центр» Ньюарк и завершилась в серии буллитов со счётом 4:5. Под конец первого периода нападающий «Дэвилз» Никита Гусев отметился голом, который стал первым для российского хоккеиста в НХЛ.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов под конец периода забил гол, ставший первым для «Виннипега» в этом матче.

Также за «Нью-Джерси» отметились голами нападающий Блейк Коулман и защитник Сами Ватанен. Коулман оформил дубль. За «Виннипер» кроме Куликова голы забили Джек Рословик, Маттье Перро, Нил Пионк.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гусев (Братт) – 18:00' (5x5)   2:0 Коулман (Симмондс, Зейджак) – 21:42' (5x5)   3:0 Ватанен (Палмьери, Холл) – 32:34' (5x5)   4:0 Коулман (Суббэн, Заха) – 33:52' (5x5)   4:1 Куликов (Элерс, Шайфли) – 39:49' (5x5)   4:2 Рослович (Пионк, Перро) – 42:41' (5x5)   4:3 Перро (Копп, Лайне) – 47:17' (5x5)   4:4 Пионк (Шайфли, Хейнола) – 52:35' (5x5)   4:5 Уилер – 65:00' ( ПБ)
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