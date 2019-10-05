Нападающий «Нью-Джерси» Коулман забил потрясающий гол одной рукой

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Блейк Коулман забил потрясающий гол одной рукой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:5 Б)
27-летний американец отличился дублем, забив на 22-й и 34-й минутах.
В основное время матча команды не смогли определить победителя. После первых трёх периодов счёт был 4:4. Команды не выявили сильнейшего и в овертайме. В серии буллитов победу одержал «Виннипег».
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев записал на свой счёт один гол. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов также забил один гол.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» Дэвилз на выезде сыграет с «Баффало Сэйбрз». «Виннипег» в свою очередь также на везде проведёт матч с «Нью-Йорк Айлендерс».
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ
- 5 октября 2019
-
05:42
-
05:25
-
04:57
-
04:47
-
04:37
-
03:48
-
03:19
-
01:42
-
00:00
- 4 октября 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:11
-
22:50
-
22:30
-
22:07
-
22:01
-
21:49
-
21:12
-
20:49
-
20:42
-
20:29
-
20:18
-
19:58
-
19:27
-
19:05
-
18:45
-
18:35
-
18:26
-
17:51
-
17:43
-
17:21
-
16:57
-
16:47
-
16:15
-
15:54