Нападающий «Нью-Джерси» Коулман забил потрясающий гол одной рукой

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Блейк Коулман забил потрясающий гол одной рукой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:5 Б)

27-летний американец отличился дублем, забив на 22-й и 34-й минутах.

В основное время матча команды не смогли определить победителя. После первых трёх периодов счёт был 4:4. Команды не выявили сильнейшего и в овертайме. В серии буллитов победу одержал «Виннипег».

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев записал на свой счёт один гол. Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов также забил один гол.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» Дэвилз на выезде сыграет с «Баффало Сэйбрз». «Виннипег» в свою очередь также на везде проведёт матч с «Нью-Йорк Айлендерс».

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