Овечкин первым поздравил Самсонова с победой в дебютном матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене « Нассау Колизеум» Нью-Йорк и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Одним из главных героев встречи стал российский голкипер Илья Самсонов. Вратарь отразил 25 бросков и 26 и стал второй звездой встречи. После финальной сирены капитан столичной команды Александр Овечкин первым поздравил соотечественника с победой в дебютном матче НХЛ.

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В составе «Вашингтона» отличились нападающий Якуб Врана и Ти Джей Оши. За «Айлендерс» забил защитник Девон Тэйвз. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Ворота «Нью-Йорк Айлендерс» защищал россиянин Семён Варламов, отразивший 26 из 28 бросков.