«Вегас» снова обыграл «Сан-Хосе», у Юртайкина «-1»

«Сан-Хосе Шаркс» принимал в Калифорнии «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «рыцарей». В первом матче сезона «Вегас» обыграл «Сан-Хосе» со счётом 4:1.



В первом периоде ворота «акул» поразили Уильям Каррье и Джонатан Маршессо, во втором игровом отрезке точными бросками отметились Бркйден Макнэбб (в меньшинстве) и Томаш Носек. В третьем игровом отрезке Носек оформил дубль, реализовав меньшинство, а затем хозяева отыграли один гол стараниями Баркли Гудроу.



Российский нападающий «акул» Данил Юртайкин провёл на льду 16 минут 29 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, провёл один силовой приём, заблокировал два броска и заработал показатель полезности «-1».