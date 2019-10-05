«Вегас» снова обыграл «Сан-Хосе», у Юртайкина «-1»
«Сан-Хосе Шаркс» принимал в Калифорнии «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «рыцарей». В первом матче сезона «Вегас» обыграл «Сан-Хосе» со счётом 4:1.
В первом периоде ворота «акул» поразили Уильям Каррье и Джонатан Маршессо, во втором игровом отрезке точными бросками отметились Бркйден Макнэбб (в меньшинстве) и Томаш Носек. В третьем игровом отрезке Носек оформил дубль, реализовав меньшинство, а затем хозяева отыграли один гол стараниями Баркли Гудроу.
Российский нападающий «акул» Данил Юртайкин провёл на льду 16 минут 29 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, провёл один силовой приём, заблокировал два броска и заработал показатель полезности «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Каррье (Носек, Зыков) – 05:01' (5x5) 0:2 Маршессо (Теодор) – 14:09' (5x5) 0:3 Макнэбб (Карлссон, Смит) – 35:22' (4x5) 0:4 Носек (Пирри, Стоун) – 36:50' (5x5) 0:5 Носек (Стоун) – 49:10' (4x5) 1:5 Гудроу (Ферраро, Торнтон) – 54:05' (5x5)
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