Защитник «Вашингтона» Фегервары по-русски поздравил Самсонова с победным дебютом

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене « Нассау Колизеум» Нью-Йорк и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов признан второй звездой встречи. Россиянин отразил 25 бросков из 26 и одержал победу в дебютном матче НХЛ. После окончания встречи словацкий защитник «Вашингтона» Мартин Фегервары поздравил Самсонова на русском языке.
«Русский — молодец», — сказал Фегервары в раздевалке.
Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
В составе «Вашингтона» отличились нападающий Якуб Врана и Ти Джей Оши. За «Айлендерс» забил защитник Девон Тэйвз. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Ворота «Нью-Йорк Айлендерс» защищал россиянин Семён Варламов, отразивший 26 из 28 бросков.
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