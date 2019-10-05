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СКА — «Трактор». Платная прямая трансляция
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17:20 Мск
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Остановит ли «Спартак» Знарка победную поступь «Витязя»?

Остановит ли «Спартак» Знарка победную поступь «Витязя»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 5 октября, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Сибирь» — «Нефтехимик»;
— «Автомобилист» — «Динамо» М;
— «Металлург» Мг — «Торпедо»;
— ЦСКА — «Динамо» Р;
— «Витязь» -— «Спартак»;
— СКА — «Трактор».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января) и пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе в Москве.

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