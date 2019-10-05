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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов, 5 октября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов, 5 октября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 10 российских игроков.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился голом в матче с «Виннипег Джетс» (4:5 Б), как и соотечественник Гусева — Дмитрий Куликов. Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов одержал первую победу в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), отразив 25 бросков. Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 26 бросков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали.

ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»25 из 2696,22:1
Варламов«Айлендерс»26 из 2892,91:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+000400-12.59
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000240-20.08
Михеев (н)«Торонто»0+000111-17.02
Зыков (н)«Вегас»0+1+10300-11.08
Юртайкин (н)«Сан-Хосе»0+0-10112-16.29
Орлов (з)«Вашингтон»0+000132-22.56
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10321-23.55
Куликов (з)«Виннипег»1+0+10120-22.35
Дебют Гусева в НХЛ получился шикарным! Но как «Нью-Джерси» отдал матч с 4:0?
Россиянин играл великолепно. Забил гол, реализовал буллит, но «Нью-Джерси» всё равно умудрился проиграть «Виннипегу».
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