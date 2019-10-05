Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов, 5 октября 2019 года
В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 10 российских игроков.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20
Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился голом в матче с «Виннипег Джетс» (4:5 Б), как и соотечественник Гусева — Дмитрий Куликов. Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов одержал первую победу в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), отразив 25 бросков. Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 26 бросков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|25 из 26
|96,2
|2:1
|Варламов
|«Айлендерс»
|26 из 28
|92,9
|1:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|12.59
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|4
|0
|-
|20.08
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|17.02
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+1
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|11.08
|Юртайкин (н)
|«Сан-Хосе»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|2
|-
|16.29
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|1
|3
|2
|-
|22.56
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|1
|-
|23.55
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|1+0
|+1
|0
|1
|2
|0
|-
|22.35
Дебют Гусева в НХЛ получился шикарным! Но как «Нью-Джерси» отдал матч с 4:0?
Россиянин играл великолепно. Забил гол, реализовал буллит, но «Нью-Джерси» всё равно умудрился проиграть «Виннипегу».
- 5 октября 2019
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10:00
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09:45
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09:16
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09:00
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08:50
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08:22
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08:16
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08:10
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07:55
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07:35
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07:19
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06:49
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05:42
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05:25
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04:57
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04:47
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04:37
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03:48
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03:19
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01:42
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- 4 октября 2019
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23:55
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23:11
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22:50
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22:07
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22:01
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21:49
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21:12
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20:42
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