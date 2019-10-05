Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов, 5 октября 2019 года

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах приняли участие 10 российских игроков.



Турнирная таблица НХЛ сезона-2019/20



Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев отметился голом в матче с «Виннипег Джетс» (4:5 Б), как и соотечественник Гусева — Дмитрий Куликов. Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов одержал первую победу в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1), отразив 25 бросков. Голкипер «островитян» Семён Варламов отразил 26 бросков. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали.

Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Самсонов «Вашингтон» 25 из 26 96,2 2:1 Варламов «Айлендерс» 26 из 28 92,9 1:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Гусев (н) «Нью-Джерси» 1+0 0 0 4 0 0 - 12.59 Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 4 0 - 20.08 Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 1 1 1 - 17.02 Зыков (н) «Вегас» 0+1 +1 0 3 0 0 - 11.08 Юртайкин (н) «Сан-Хосе» 0+0 -1 0 1 1 2 - 16.29 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 0 0 1 3 2 - 22.56 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 3 2 1 - 23.55 Куликов (з) «Виннипег» 1+0 +1 0 1 2 0 - 22.35