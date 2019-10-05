Результаты матчей НХЛ за 5 октября 2019 года
5 октября, в 3-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось пять матчей.
Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги
«Филадельфия Флайерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3
НХЛ - регулярный чемпионат
04 октября 2019, пятница. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Конечны – 06:24' (5x5) 1:1 Нюландер (Кейн) – 07:44' (5x5) 2:1 Линдблом – 26:28' (5x4) 3:1 Конечны (Лотон) – 38:04' (4x4) 3:2 Дебринкэт (Кейн, Густафссон) – 39:47' (5x4) 4:2 Раффль (Питлик, Хег) – 49:48' (5x5) 4:3 Кейн (Густафссон, Кит) – 57:53' (6x5)
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Врана (Эллер, Гудас) – 10:25' (5x5) 1:1 Тэйвз (Бовиллье, Комаров) – 12:27' (5x5) 1:2 Оши (Карлсон, Бекстрём) – 37:43' (5x4)
«Нью-Джерси Дэвилз» — «Виннипег Джетс» — 4:5 Б
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Гусев (Братт) – 18:00' (5x5) 2:0 Коулман (Симмондс, Зейджак) – 21:42' (5x5) 3:0 Ватанен (Палмьери, Холл) – 32:34' (5x5) 4:0 Коулман (Суббэн, Заха) – 33:52' (5x5) 4:1 Куликов (Элерс, Шайфли) – 39:49' (5x5) 4:2 Рослович (Пионк, Перро) – 42:41' (5x5) 4:3 Перро (Копп, Лайне) – 47:17' (5x5) 4:4 Пионк (Шайфли, Хейнола) – 52:35' (5x5) 4:5 Уилер – 65:00' ( ПБ)
«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Марнер (Таварес, Райлли) – 12:04' (5x4) 0:2 Сеси (Райлли, Нюландер) – 30:35' (5x5) 1:2 Аткинсон – 34:11' (5x4) 1:3 Марнер (Таварес, Маззин) – 42:16' (4x4) 1:4 Мэттьюс (Райлли, Марнер) – 54:04' (5x4)
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:5
НХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Каррье (Носек, Зыков) – 05:01' (5x5) 0:2 Маршессо (Теодор) – 14:09' (5x5) 0:3 Макнэбб (Карлссон, Смит) – 35:22' (4x5) 0:4 Носек (Пирри, Стоун) – 36:50' (5x5) 0:5 Носек (Стоун) – 49:10' (4x5) 1:5 Гудроу (Ферраро, Торнтон) – 54:05' (5x5)
«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.
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