Результаты матчей НХЛ за 5 октября 2019 года

5 октября, в 3-й игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, состоялось пять матчей.



Турнирная таблица Национальной хоккейной лиги



«Филадельфия Флайерз» — «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Виннипег Джетс» — 4:5 Б

«Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:4

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:5

«Зимнюю классику» 26 октября сыграют «Калгари» и «Виннипег». Они проведут матч в Реджайне (Канада). С 23 по 26 января регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе. 15 февраля «Колорадо» будет принимать «Лос-Анджелес», матч пройдёт на открытом воздухе на стадионе Академии военно-воздушных сил США.