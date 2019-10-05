Игроки «Сан-Хосе» и «Вегаса» организовали массовую драку в концовке матча

«Сан-Хосе Шаркс» принимал в Калифорнии «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «рыцарей». В первом матче сезона «Вегас» обыграл «Сан-Хосе» со счётом 4:1.



В третьем периоде на площадке состоялась массовая драка с участием всех полевых хоккеистов, находившихся на льду.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Sharks on NBCS.

В первом периоде ворота «акул» поразили Уильям Каррье и Джонатан Маршессо, во втором игровом отрезке точными бросками отметились Брийкден Макнэбб (в меньшинстве) и Томаш Носек. В третьем игровом отрезке Носек оформил дубль, реализовав меньшинство, а затем хозяева отыграли один гол стараниями Баркли Гудроу.