Игроки «Сан-Хосе» и «Вегаса» организовали массовую драку в концовке матча
«Сан-Хосе Шаркс» принимал в Калифорнии «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу «рыцарей». В первом матче сезона «Вегас» обыграл «Сан-Хосе» со счётом 4:1.
В третьем периоде на площадке состоялась массовая драка с участием всех полевых хоккеистов, находившихся на льду.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Sharks on NBCS.
В первом периоде ворота «акул» поразили Уильям Каррье и Джонатан Маршессо, во втором игровом отрезке точными бросками отметились Брийкден Макнэбб (в меньшинстве) и Томаш Носек. В третьем игровом отрезке Носек оформил дубль, реализовав меньшинство, а затем хозяева отыграли один гол стараниями Баркли Гудроу.
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