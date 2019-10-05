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Уилсон испачкал лицо Самсонову пеной для бритья во время интервью

Уилсон испачкал лицо Самсонову пеной для бритья во время интервью
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Одним из главных героев матча стал российский голкипер Илья Самсонов. Вратарь отразил 25 бросков из 26 и стал второй звездой встречи. После окончания матча нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон испачкал россиянину лицо пеной для бритья, когда тот давал интервью репортёрам.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В составе «Вашингтона» отличились нападающий Якуб Врана и Ти Джей Оши. За «Айлендерс» забил защитник Девон Тэйвз. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов очков не набрали. Ворота «Нью-Йорк Айлендерс» защищал россиянин Семён Варламов, отразивший 26 бросков из 28.

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