Нападающий Антон Бурдасов подписал контракт со СКА, информирует официальный сайт питерского клуба. Соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2020 года.
Антон Бурдасов выступал за СКА с 2012 по 2015 год, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. За СКА провёл 186 матчей и набрал 79 (34+45) очков.
Ранее российский хоккеист заключил пробный контракт с «Эдмонтон Ойлерз», но не сумел закрепиться в составе канадского клуба по итогам тренировочного лагеря.
В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».
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