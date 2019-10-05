НХЛ заинтересована в проведении Кубка мира

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли оценил вероятность проведения нового Кубка мира.
«Наши точки зрения с профсоюзом в этом вопросе совпадают на 100 процентов. Мы ценим этот турнир, считаем, что он помогает развивать наш вид спорта, является увлекательным и захватывающим соревнованием. Нам нужно определить его формат, время, решить массу других вопросов. А это не так просто.
Кубок мира входит в широкий круг вопросов международного календаря, который нам предстоит обсудить с профсоюзом. В последнее время я часто говорил, что мы ведём переговоры с профсоюзом по целому ряду пунктов, связанных с трудовым соглашением. Международный календарь является одним из них. Здесь постоянно появляются новые аспекты, к тому же сейчас у нас есть в запасе три года. Возможно, нам удастся разработать планы международного сотрудничества на более длительный срок. Скажем, на шесть или семь лет. Кубок мира входит в список таких вопросов», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.
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