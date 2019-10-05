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Зарплата Бурдасова в СКА составит около 30 млн рублей за сезон

Зарплата Бурдасова в СКА составит около 30 млн рублей за сезон
Хоккей / КХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего Антона Бурдасова в СКА составит около 30 млн рублей за сезон. Форвард заключил контракт до 30 апреля 2020 года.

Ранее российский хоккеист заключил пробный контракт с «Эдмонтон Ойлерз», но не сумел закрепиться в составе канадского клуба по итогам тренировочного лагеря.

В прошедшем сезоне 28-летний Бурдасов отыграл 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за уфимский «Салават Юлаев» и набрал 31 (19+12) очко. Кроме того, он заработал показатель полезности «-15» и 114 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока два матча, в которых он заработал показатель полезности «-2».

Бурдасов выступал за СКА с 2012 по 2015 год, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина.

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