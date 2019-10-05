«Сибирь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Сибирь» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 13:30 мск.
В прошлом матче «Сибирь» встречалась на выезде с «Адмиралом» (2:1), а «Нефтехимик» принимал дома «Йокерит» (1:2).
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Морозов — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Чесалин— Комаров — Торченюк;
Пиганович, Коротков — Романцев — Михайлов.
«Нефтехимик»:
Барулин (Шарыченков);
Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Пайгин, Черников — Куликов — Хайруллин;
Атюшов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Хафизов — Бикмуллин;
Сергеев — Волгин, Грошев — Шарифьянов — Казионов.
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