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«Сибирь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Сибирь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 13:30 мск.

В прошлом матче «Сибирь» встречалась на выезде с «Адмиралом» (2:1), а «Нефтехимик» принимал дома «Йокерит» (1:2).

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;
Морозов — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Хабаров — Тимашов, Чесалин— Комаров — Торченюк;
Пиганович, Коротков — Романцев — Михайлов.

«Нефтехимик»:

Барулин (Шарыченков);
Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;
Брынцев — Пайгин, Черников — Куликов — Хайруллин;
Атюшов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Хафизов — Бикмуллин;
Сергеев — Волгин, Грошев — Шарифьянов — Казионов.

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