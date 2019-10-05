«Сибирь» — «Нефтехимик»: стали известны составы команд

«Сибирь» и «Нефтехимик» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 5 октября, начало — в 13:30 мск.



В прошлом матче «Сибирь» встречалась на выезде с «Адмиралом» (2:1), а «Нефтехимик» принимал дома «Йокерит» (1:2).



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Пуустинен — Руохомаа — Пельтола;

Морозов — Алексеев, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Хабаров — Тимашов, Чесалин— Комаров — Торченюк;

Пиганович, Коротков — Романцев — Михайлов.



«Нефтехимик»:



Барулин (Шарыченков);

Рясенский — Мёрфи, Уайт — Митчелл — Порядин;

Брынцев — Пайгин, Черников — Куликов — Хайруллин;

Атюшов — Шарипзянов, Шиксатдаров — Хафизов — Бикмуллин;

Сергеев — Волгин, Грошев — Шарифьянов — Казионов.