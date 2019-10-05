Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Игнатович: Хабаровск и Новосибирск — главные хоккейные города Востока КХЛ

Игнатович: Хабаровск и Новосибирск — главные хоккейные города Востока КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Максим Игнатович поделился ожиданиями от выступления в составе хабаровского клуба. Ранее хоккеиста поместил в список отказов «Нефтехимик».

«Практически всю свою карьеру в КХЛ провёл в «Сибири», летом подписал контракт с «Нефтехимиком». К сожалению, в новой команде что-то не получилось, остался без игрового времени. В итоге встретились с главным тренером «Нефтехимика», согласились с тем, что сидеть в запасе смысла нет, а нужно уходить на драфт отказов. С этого драфта «Амур» меня и забрал.

«Амур» — команда с амбициями, которая не смирилась со своим турнирным поражением и искала усиления. Мне всегда нравилось прилетать в Хабаровск, несмотря на долгую дорогу. Там небольшой хоккейный город, в котором нашу игру любят так же, как в Новосибирске. Плюс очень уютная арена. Что касается Хабаровска, то все в КХЛ знают, что в этом городе аншлаги гарантированы. Не случайно на Востоке выделяют именно Хабаровск и Новосибирск — это главные хоккейные города конференции», — приводит слова Игнатовича Russia-Hockey.

Золотая молодёжь МЧМ-2011. Что стало с чемпионами Баффало
Канада до сих пор в шоке от того финала.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019