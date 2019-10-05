Игнатович: Хабаровск и Новосибирск — главные хоккейные города Востока КХЛ

Защитник «Амура» Максим Игнатович поделился ожиданиями от выступления в составе хабаровского клуба. Ранее хоккеиста поместил в список отказов «Нефтехимик».



«Практически всю свою карьеру в КХЛ провёл в «Сибири», летом подписал контракт с «Нефтехимиком». К сожалению, в новой команде что-то не получилось, остался без игрового времени. В итоге встретились с главным тренером «Нефтехимика», согласились с тем, что сидеть в запасе смысла нет, а нужно уходить на драфт отказов. С этого драфта «Амур» меня и забрал.



«Амур» — команда с амбициями, которая не смирилась со своим турнирным поражением и искала усиления. Мне всегда нравилось прилетать в Хабаровск, несмотря на долгую дорогу. Там небольшой хоккейный город, в котором нашу игру любят так же, как в Новосибирске. Плюс очень уютная арена. Что касается Хабаровска, то все в КХЛ знают, что в этом городе аншлаги гарантированы. Не случайно на Востоке выделяют именно Хабаровск и Новосибирск — это главные хоккейные города конференции», — приводит слова Игнатовича Russia-Hockey.

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