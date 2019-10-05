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Нападающий «Авангарда» Манукян подарил Бузовой именной свитер

Нападающий «Авангарда» Манукян подарил Бузовой именной свитер
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян посетил концерт певицы Ольги Бузовой, который состоялся в Омске вчера, 4 октября.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Авангарда».

«Вместе с «Черри» (группа поддержки «Авангарда». — Прим. «Чемпионата») и Артёмом Манукяном побывали вчера на концерте Ольги Бузовой в Омске. Подарили букет и именной свитер, Ольга была счастлива», — гласит сообщение пресс-службы «ястребов» в «Твиттере».

Ранее Бузова призналась в симпатии к хоккейному клубу из Омска.

В настоящий момент 21-летний Манукян продолжает восстановление после травмы. В нынешнем сезоне нападающий ещё не провёл ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ, а в сезоне-2018/19 набрал 15 (3+12) очков в 62 матчах регулярки.

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