«Сибирь» одолела «Нефтехимик» и одержала вторую победу подряд

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Николая Заварухина.



В первом периода команды забросили четыре шайбы на двоих. В составе новосибирского клуба точными бросками отметились Александр Торченюк, Александр Шаров и Микаэль Руохомаа (в большинстве), на что гости ответили голом Зията Пайгина, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке Алексей Волгин сократил отставание в счёте до минимума, но Илья Морозов в четвёртый раз огорчил «волков».



«Сибирь» одержала вторую победу подряд, «Нефтехимик» продлил серию поражений до трёх встреч. 7 октября новосибирцы сыграют дома с московским «Динамо», а «волки» в этот же день будут гостить у «Адмирала».