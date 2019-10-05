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«Сибирь» одолела «Нефтехимик» и одержала вторую победу подряд

«Сибирь» одолела «Нефтехимик» и одержала вторую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» принимала в Новосибирске «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Николая Заварухина.

В первом периода команды забросили четыре шайбы на двоих. В составе новосибирского клуба точными бросками отметились Александр Торченюк, Александр Шаров и Микаэль Руохомаа (в большинстве), на что гости ответили голом Зията Пайгина, реализовавшего численный перевес. Во втором игровом отрезке Алексей Волгин сократил отставание в счёте до минимума, но Илья Морозов в четвёртый раз огорчил «волков».

«Сибирь» одержала вторую победу подряд, «Нефтехимик» продлил серию поражений до трёх встреч. 7 октября новосибирцы сыграют дома с московским «Динамо», а «волки» в этот же день будут гостить у «Адмирала».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Торченюк (Чесалин) – 09:49' (5x5)   2:0 Шаров – 15:27' (5x5)   2:1 Пайгин (Хайруллин, Брынцев) – 17:12' (5x4)   3:1 Руохомаа – 19:39' (5x4)   3:2 Волгин (Грошев, Казионов) – 23:41' (5x5)   4:2 Морозов – 34:07' (5x5)
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