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Ушёл из жизни экс-защитник «Сибири» Мнацян. Год назад у него выявили онкологию

Ушёл из жизни экс-защитник «Сибири» Мнацян. Год назад у него выявили онкологию
Хоккей / КХЛ 0

29-летний защитник Самвел Мнацян скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Во время предсезонного сбора «Сибири» в августе 2018 года Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. Обследование выявило у хоккеиста опухоль. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию.

«После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушёл из жизни омский воспитанник Самвел Мнацян. Горько об этом говорить, болезнь оказалась сильнее, но Самвел был настоящим бойцом и сражался до последнего», — сообщает пресс-служба «Авангарда» в «Твиттере».

За свою карьеру в КХЛ Мнацян выступал в составе «Барыса», «Нефтехимика» и «Адмирала». Всего в лиге провёл 183 матча и набрал 13 (4+9) очков при показателе полезности «-19».

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