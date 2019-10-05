ЦСКА — «Динамо» Р: после 0:7 с «Авангардом» гости оставили в запасе Салака

Стали известны составы московского ЦСКА и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 5 октября, начало игры — в 17:00 мск.
Гости оставили в запасе голкипера Александра Салака, дебютировавшего за клуб с 0:7 в матче с «Авангардом».
ЦСКА:
Юханссон (Сорокин);
Блажиевский — Нестеров, Капризов — Попов — Григоренко;
Киселевич — Марченко, Калинин — Андронов — Толчинский;
Романов — Робинсон, Секач — Вей — Мамин;
Науменков, Телегин — Карнаухов — Слепышев.
«Динамо» Рига:
Макаров (Салак);
Берглунд — Сотниекс, Гиллис — Макмиллан — Эштон;
Алишаускас — Зиле, Дарзиньш — Джериньш — Редлихс;
Маршалл — Мамцис, Мейя — Батня — Маренис;
Янсонс, Лиспсберг — Павловс — Забусовс.
- 5 октября 2019
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