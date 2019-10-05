ЦСКА — «Динамо» Р: после 0:7 с «Авангардом» гости оставили в запасе Салака

Стали известны составы московского ЦСКА и рижского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Москве состоится сегодня, 5 октября, начало игры — в 17:00 мск.



Гости оставили в запасе голкипера Александра Салака, дебютировавшего за клуб с 0:7 в матче с «Авангардом».



ЦСКА:



Юханссон (Сорокин);

Блажиевский — Нестеров, Капризов — Попов — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Калинин — Андронов — Толчинский;

Романов — Робинсон, Секач — Вей — Мамин;

Науменков, Телегин — Карнаухов — Слепышев.



«Динамо» Рига:



Макаров (Салак);

Берглунд — Сотниекс, Гиллис — Макмиллан — Эштон;

Алишаускас — Зиле, Дарзиньш — Джериньш — Редлихс;

Маршалл — Мамцис, Мейя — Батня — Маренис;

Янсонс, Лиспсберг — Павловс — Забусовс.



