Голышеву потребовалось всего десять минут для первого гола в сезоне
Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев отметился заброшенной шайбой на 10-й минуте матча с московским «Динамо». Форвард забил дебютный гол в сезоне в своём первом же матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Автомобилист»:
Коварж (Гросс);
Гуркин — Вишневский, Доус — Дацюк — Мацек;
Василевский — Мамкин, Литовченко — Плэтт — Обидин;
Березин — Трямкин, Белоусов — Холланд — Секстон;
Овчинников, Валитов, Гареев — Кучерявенко — Голышев.
«Динамо» Москва:
Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;
Зайцев — Лямин, Брюквин — Полыгалов — Индрашис;
Волков — Миронов, Петунин — Ефремов — Кулёмин;
Григорьев — Прибыльский, Муранов — Игумнов — Алексеев.
- 5 октября 2019
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