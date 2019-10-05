Буцаев: «Нефтехимик» провёл худший первый период в сезоне

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги после поражения от новосибирской «Сибири» (2:4).



«Команду соперника с победой. Это был худший первый период, который мы провели в этом сезоне. Не все игроки вошли в начале встречи в тот ритм, который нам поставила «Сибирь», поэтому мы долго просыпались в первом отрезке игры. Позже почти вернулись в игру, но этот нелепый гол от конька своего игрока был как бы итогом встречи. Фортуна была сегодня не на нашей стороне.



Кёрби Райкел давно не играл? Он больше не в нашей команде», — передаёт слова главного тренера корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Сибирь» одолела «Нефтехимик» и одержала вторую победу подряд