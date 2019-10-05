Мозякин набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча с нижегородским «Торпедо». Таким образом, опытный форвард добрался до отметки в 700 набранных очков в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги — 328 голов и 372 результативные передачи в 604 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



«Металлург»:



Галимов (Кошечкин);

Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;

Верещагин — Яковлев, Мозякин — Галузин — Паршин;

Береглазов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;

Дронов, Коробкин — Локтионов — Козун, Рожков.



«Торпедо»:



Тихомиров (Мольков);

Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;

Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;

Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;

Зборовский, Хауден — Щехура — Варфоломеев.