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Мозякин набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ

Мозякин набрал 700-е очко в регулярных чемпионатах КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин отметился заброшенной шайбой в первом периоде матча с нижегородским «Торпедо». Таким образом, опытный форвард добрался до отметки в 700 набранных очков в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги — 328 голов и 372 результативные передачи в 604 матчах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург»:

Галимов (Кошечкин);
Антипин — Бирюков, Любимов — Неколенко — Тимкин;
Верещагин — Яковлев, Мозякин — Галузин — Паршин;
Береглазов — Матушкин, Потехин — Расмуссен — Дорофеев;
Дронов, Коробкин — Локтионов — Козун, Рожков.

«Торпедо»:

Тихомиров (Мольков);
Баранцев — Орлов, Варнаков — Шрёдер — Жафяров;
Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Белевич — Шенфельд;
Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков;
Зборовский, Хауден — Щехура — Варфоломеев.

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