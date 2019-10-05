Заварухин: конечно, «Сибирь» хочет кого-нибудь приобрести. Рынок скуден

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги выигранного матча с «Нефтехимиком» (4:2).
«После тяжёлого выезда настраивали ребят на тяжёлую игру. Разбирали нижнекамский прессинг, во втором периоде нам как раз было сложно выйти из-под прессинга гостей. В третьем периоде ребята сыграли по заданию. Добились нужной победы. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые гнали ребят вперёд, игроки от этого быстрее двигаются.
Подписание Ивана Глазкова вынужденная мера, у нас три травмированных защитника. Конечно, хотелось бы кого-то приобрести на свободном рынке, но кого приобретать? Рынок скуден. На сегодня вся команда — это боевая единица, верим в каждого», — передаёт слова главного тренера «Сибири» корреспондент «Чемпионата» Евгений Гофман.
- 5 октября 2019
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