Мёрфи: понимаю, что я гость в России и должен отзываться о стране уважительно

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Райан Мёрфи прокомментировал выездное поражение своей команды от новосибирской «Сибири» (2:4) и рассказал о своей адаптации в России.
«Ошибки стоили «Нефтехимику» результата. Увы, мы не смогли надёжно сыграть в своей зоне, но у нас молодая команда, нужно выучить эти уроки и стать лучше. Хоккей в принципе — это игра ошибок, но соперник сыграл здорово в плане реализации, а мы свои моменты упустили. К сожалению, нам не повезло, против нас были рикошеты и отскоки перед своими воротами. Мы бились, во втором периоде неплохо поддавливали «Сибирь», так что в нашей игре есть положительные моменты, будем фокусироваться на них. Что касается своей игры, то взаимопонимание с партнёрами пока не идеальное, но для этого нужно время.
Комфортно ли мне в «Нефтехимике»? Новая страна, новая команда, совсем другой хоккей, но я не ощущаю неудобств, каждый день чему-то учусь, команда мне помогает. Был ли у меня шок относительно жизни в России? Только положительный. В раздевалке всё прекрасно оборудовано, нет никаких проблем с едой. Так что гостем скандального подкаста Spittin’ Chiclets я вряд ли буду. Я прекрасно понимаю, что я гость в России и должен отзываться о ней уважительно. Но я приехал сюда с открытым сердцем, и пока у меня всё хорошо», — сказал Мёрфи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 5 октября 2019
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