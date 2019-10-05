«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Торпедо»

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3 Б. «Металлург» проиграл пятый матч из шести последних.



Первую шайбу в матче зрители увидели уже на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин. В концовке первого периода команда гостей сравняла счёт усилиями форварда Дамира Жафярова. В середине второго периода «Торпедо» вышло вперёд, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Куинтон Хауден. На 54-й минуте гол забил защитник «Металлурга» Егор Яковлев, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, в серии буллитов сильнее оказались гости благодаря броску Михаила Варнакова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.