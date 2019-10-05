Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Торпедо»

«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 2:3 Б. «Металлург» проиграл пятый матч из шести последних.

Первую шайбу в матче зрители увидели уже на четвёртой минуте, удачным броском отметился нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин. В концовке первого периода команда гостей сравняла счёт усилиями форварда Дамира Жафярова. В середине второго периода «Торпедо» вышло вперёд, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Куинтон Хауден. На 54-й минуте гол забил защитник «Металлурга» Егор Яковлев, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время шайб заброшено не было, в серии буллитов сильнее оказались гости благодаря броску Михаила Варнакова.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Б
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Мозякин (Паршин) – 03:29' (5x5)   1:1 Жафяров (Дженовей, Шрёдер) – 17:42' (5x4)   1:2 Хауден (Бочаров) – 29:25' (5x5)   2:2 Яковлев (Любимов, Верещагин) – 53:35' (5x5)   2:3 Варнаков – 65:00' ( ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019