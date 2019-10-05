Фрейзер: у «Куньлуня» проблемы с реализацией, надо что-то решать

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер подвёл итоги проигранного матча с «Адмиралом» из Владивостока (1:2).
«Это была хорошая игра. У нас по-прежнему проблема с забиванием голов. Нам надо с этим что-то решать. Становиться лучше в плане реализации. Так же и в вопросах дисциплины, потому что удалений у нас по-прежнему много. Нужно отдать должное команде «Адмирал», она провела очень и очень хорошую игру», — приводит слова специалиста официальный сайт «Адмирала».
Клуб из Владивостока одержал третью победу в последних четырёх матчах регулярного чемпионата, «Куньлунь» потерпел второе поражение подряд. 7 октября «Адмирал» примет во Владивостоке «Нефтехимик», а «драконы» проведут домашние матчи с клубом из Нижнекамска 9 и 10 октября.
- 5 октября 2019
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