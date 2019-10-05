Яковлев: хочется побеждать, больше выигрывать. У «Металлурга» хорошая команда

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев поделился впечатлениями от домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (2:3 Б).
«Первый период хорошо провели, хорошо начали матч, создавали много моментов. Второй период опять почему-то не очень удачно сыграли, отдали инициативу. В третьем вышли, снова стали играть в свою игру. Сравняли. Были шансы выиграть, дожать. Но в буллитах соперник оказался чуть мастеровитее.
Неудачные вторые периоды? Будем разбираться, копаться в себе в первую очередь. Будем решать эту проблему.
Набираю очки в четвёртой игре подряд? Хотелось бы выигрывать и не набирать очков, чем наоборот, если честно. Хочется побеждать, больше выигрывать. У нас хорошая команда, но каждую игру немного не хватает: в нюансах, мелочах. Все парни работают, выкладываются. Считаю, тут вопрос времени. Нужно переламывать ситуацию. И тем самым команда закалится, думаю», — цитирует Яковлева официальный сайт «Металлурга».
- 5 октября 2019
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