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И. Воробьёв: в современном хоккее «Металлург» на полсекунды отстаёт

И. Воробьёв: в современном хоккее «Металлург» на полсекунды отстаёт
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с нижегородским «Торпедо» (2:3 Б).

«Из слов коллеги возьму ключевое слово – «побыстрее». Это наша беда пока. В этом современном хоккее мы, к сожалению, на полсекунды отстаём. Но ребята бились! И в силу травм нам пришлось играть третий период в три звена. Бились и сравняли!

Проблемные вторые периоды? Это связано с движением. На этих маленьких площадках времени на красивую игру — красиво отдать или сделать что-то ещё – просто нет. Нужны стандартные решения и бегать друг за друга. Бороться в каждом моменте. А на это требуется хорошая физическая подготовка. Очень хорошая. У нас она пока в принципе отсутствует», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Торпедо»
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