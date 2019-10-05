Немировски: «Торпедо» можно играть чуть побыстрее, но я доволен командой
Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).
«Игра получилась интересной, равной. Выиграли по буллитам. И для нас это хорошо, что смогли закончить победой и набрать два очка. Это очень важно для нас перед домашней серией. А так, я доволен командой. Можно по игре добавлять. Играть чуть побыстрее. Едем домой и готовимся к следующим матчам.
Даже не знал, что мы так долго не выигрывали здесь. Просто готовил команду, как обычно. Мы доводим до ребят свои желания — играть побыстрее, принимать решения на льду. А в остальном традиционная подготовка к матчу», — приводит слова Немировски официальный сайт «Металлурга».
«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Торпедо»
- 5 октября 2019
-
19:01
-
18:50
-
18:36
-
18:26
-
18:15
-
17:59
-
17:44
-
17:36
-
17:25
-
17:23
-
17:17
-
17:11
-
17:05
-
17:02
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:40
-
16:35
-
16:24
-
16:15
-
15:52
-
15:27
-
15:00
-
14:30
-
14:21
-
14:08
-
13:43
-
13:34
-
13:18
-
12:46
-
12:23
-
12:01
-
11:51
Партнерский контент