Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Супербокс на «Чемпионате»
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Немировски: «Торпедо» можно играть чуть побыстрее, но я доволен командой

Немировски: «Торпедо» можно играть чуть побыстрее, но я доволен командой
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от матча с магнитогорским «Металлургом» (3:2 Б).

«Игра получилась интересной, равной. Выиграли по буллитам. И для нас это хорошо, что смогли закончить победой и набрать два очка. Это очень важно для нас перед домашней серией. А так, я доволен командой. Можно по игре добавлять. Играть чуть побыстрее. Едем домой и готовимся к следующим матчам.

Даже не знал, что мы так долго не выигрывали здесь. Просто готовил команду, как обычно. Мы доводим до ребят свои желания — играть побыстрее, принимать решения на льду. А в остальном традиционная подготовка к матчу», — приводит слова Немировски официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» проиграл пятый матч из шести последних, уступив «Торпедо»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019