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СКА проиграл «Трактору» в Санкт-Петербурге

СКА проиграл «Трактору» в Санкт-Петербурге
Хоккей / КХЛ 0

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2.

Первую шайбу в матче зрители увидели на восьмой минуте, удачным броском отметился нападающий СКА Максим Карпов. За четыре минуты команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам форвардов Томаша Гики и Эндрю Кэлофа. Больше в матче голов забито не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 октября 2019, суббота. 17:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Карпов (Галенюк, Ткачёв) – 07:31' (5x5)   1:1 Гика (Седлак) – 08:21' (5x5)   1:2 Кэлоф (Кручинин, Терещенко) – 11:20' (5x5)
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