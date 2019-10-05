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«Трактор» впервые с 2011 года обыграл СКА в гостях

«Трактор» впервые с 2011 года обыграл СКА в гостях
Хоккей / КХЛ 0

В Санкт-Петербурге местный СКА потерпел поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, встреча завершилась со счётом 1:2.

«Трактор» впервые с 2011 года сумел обыграть СКА в Санкт-Петербурге и впервые с 2016 года победил СКА. Всего в последних семи матчах подопечные Петериса Скудры одержали две победы.

Первую шайбу в матче зрители увидели на восьмой минуте, удачным броском отметился нападающий СКА Максим Карпов. За четыре минуты команда гостей сумела отыграться и выйти вперёд благодаря заброшенным шайбам форвардов Томаша Гики и Эндрю Кэлофа. Больше в матче голов забито не было.

Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20

СКА проиграл «Трактору» в Санкт-Петербурге
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